Last onder dwangsom Houtense tandartsenpraktijk beëindigd

FineDent in Houten voldoet weer aan de randvoorwaarden voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had de tandartspraktijk in 2021 een aanwijzing gegeven om verbeteringen door te voeren. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Nadat de IGJ in mei dit jaar een last onder dwangsom had opgelegd, heeft de zorgaanbieder de noodzakelijke verbeteringen alsnog aangebracht.