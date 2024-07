Last onder dwangsom voor Akse zorg in Arnhem

Daarom legt de inspectie nu een last onder dwangsom op.

Dwangsom

Tot nu toe heeft de zorgonderneming niet gereageerd. De maatregel van de inspectie is op 6 juni ingegaan. Als de zorgonderneming niet reageert, kan de inspectie een tweede last onder dwangsom opleggen.

Alternatieve zorg

De onderneming Akse Zorg is gevestigd naast winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem en is actief in de branche ‘Overige paramedische praktijken en alternatieve genezers’. Het bedrijf is opgericht in 2020 en er is een werknemer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Op linkedin is slechts te zien dat de eigenaar hiervoor ‘commercieel medewerker’ en ‘vakkenvuller’ was.

Zorgverlening

De inspectie heeft de opgevraagde informatie nodig om te kunnen beoordelen of Akse Zorg goede zorg verleent. Via het CAK heeft de inspectie naar eigen zeggen vernomen dat Akse zorg wel degelijk cliënten in zorg heeft of heeft gehad. Daarom vraagt de inspectie een overzicht op van alle Wlz, Zvw en Jeugdzorg cliënten en indien van toepassing over de cliënten vreemdelingenzorg die Akse Zorg in zorg heeft en heeft gehad vanaf 1 januari 2023 tot 30 mei 2024.