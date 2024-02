Last onder dwangsom voor Royalty4Care

Royality4Care biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis, in de omgeving Den Haag. De last onder dwangsom kent een maximumbedrag van 25.000 euro.

In april vorig jaar gaf de inspectie Royality4Care een aanwijzing. De zorgaanbieder moest de zorg voor 5 mei 2023 staken, maar dat is niet gebeurd. De inspectie constateerde op basis van declaraties dat Royality4Care in ieder geval in de maanden augustus, september en oktober zorg heeft verleend.

Royality4Care mocht pas weer zorg verlenen als de thuiszorgaanbieder zou voldoen aan de normen voor goede zorg. De zorgaanbieder hoeft geen dwangsom te betalen als zij binnen een week na het opleggen van de last onder dwangsom alsnog de zorg staakt.