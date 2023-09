Laurens begint proeftuin ritueel wassen voor ouderen met islamitische achtergrond

Laurens begint in september met een proeftuin ritueel wassen. Zorgprofessionals en vrijwilligers starten met deze wassingen volgens de islamitische voorschriften. Dat meldt nieuwsplatform NieuwWij.

Steeds meer ouderen met een islamitische achtergrond hebben behoeften aan deze vorm van cultuursensitieve zorg. Zorgpersoneel kan deze rituelen meestal echter niet uitvoeren.

Proeftuin

Om rekening te houden met de culturele achtergrond van de bewoners, start de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie met een proeftuin. In samenwerking met zorgpersoneel zetten twaalf vrijwilligers, die bekend zijn met de rituele wassing, zich in op locatie Delfshaven. Laurens wil komend jaar in totaal achttien cliënten hiermee van zorg voorzien, aldus NieuwWij.