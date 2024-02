Laurens en Aafje vormen technisch zorgteam VTT Rijnmond

De verpleegkundig technische teams van Aafje en Laurens leveren hoog complexe zorg bij mensen thuis. Tot hun werk behoort onder meer het toedienen van medicatie via een infuus, behandeling met chemo- of immunotherapie of dialyses. Zo kunnen patiënten sneller het ziekenhuis verlaten en verder worden behandeld in hun eigen vertrouwde omgeving. Palliatieve pijnbestrijding en sedatie behoort ook tot het takenpakket.

VVT Rijnmond

Zorgbestuurders Guy Buck (Aafje) en Arjan Bandel (Laurens) denken dat het efficiënter is om de verpleegkundig technische teams samen te voegen tot één gezamenlijk technisch zorgteam. Met het verpleegkundig technisch team (VTT) Rijnmond verwachten ze meer cliënten te kunnen helpen, doordat routes beter kunnen worden afgestemd.

Een coöperatie

Voor de samenwerking hebben Laurens en Aafje een coöperatie opgericht. Vanuit deze coöperatie wordt de zorg verleend onder een zogenaamd white label. VTT Rijnmond richt zich op mensen in regio Rijnmond die complexe thuiszorg nodig hebben. Het maakt daarbij niet uit of ze nu cliënt zijn bij Aafje, Laurens of een van de andere zorgorganisaties in Rotterdam, zoals Humanitas of Lelie Zorggroep. ConForte, de branchevereniging van de Rotterdamse vvt-organisaties, ondersteunt het initiatief, omdat het helpt om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.