Leegstand verpleeghuizen noopt tot ombouwen, niet afbouwen capaciteit

De leegstand in verpleeghuizen en dalende wachtlijsten lijken op het eerste gezicht een reden om capaciteit af te bouwen. Maar dat is een riskante strategie, zegt Anneke Westerlaken in reactie op een sectorrapport van ING. De vergrijzing zet onverminderd door en dat vraagt om vooruitziend beleid.

Volgens Anneke Westerlaken, voorzitter van brancheorganisatie ActiZ, staat Nederland voor een enorme uitdaging. Het aantal 80-plussers verdubbelt van 900.000 in 2024 naar 1,8 miljoen in 2045. Dat betekent dat de vraag naar zorg onvermijdelijk zal toenemen, ook al zien we nu tijdelijk lege bedden en kortere wachtlijsten. Westerlaken waarschuwt dat het schrappen van verpleeghuiscapaciteit een riskante keuze is. ‘Als we nu krimpen, kunnen we niet snel bijsturen wanneer de vraag weer stijgt,’ benadrukt zij.

‘Wonen en zorg’

Een oplossing ligt in flexibiliteit door delen van het verpleeghuisvastgoed tijdelijk om te vormen naar ‘Wonen en Zorg’, bijvoorbeeld huurwoningen met een modulair of volledig pakket thuis. Op deze manier blijft de infrastructuur behouden, wordt tegemoetgekomen aan de wens van ouderen om langer zelfstandig te wonen en is de sector voorbereid op de onvermijdelijk groeiende zorgvraag.

Regionale verschillen

In sommige gebieden is extramurale zorg goed ontwikkeld en ontstaat leegstand, terwijl andere regio’s juist kampen met tekorten. Ruggensteun van zorgkantoren is daarom cruciaal. Wie nu investeert in flexibele woonzorgconcepten, voorkomt een zorgcrisis later. De huidige dip is geen reden om te bezuinigen, maar juist een kans om het zorglandschap toekomstbestendig in te richten.