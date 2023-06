Lentis moet 10 miljoen bezuinigen

Noordelijke ggz-instellingen in Groningen bereiden een gezamenlijke actie voor om financiële steun te eisen van de politiek in Den Haag. Ze willen compensatie voor de aanstaande loonsverhoging van ggz-medewerkers. Lentis, een ggz-instelling in Groningen, moet dit jaar ongeveer tien miljoen euro bezuinigen als er geen hulp komt van de overheid, meldt RTV Noord.