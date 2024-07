LHV: ‘Beknibbelen op de huisartsenzorg zorgt voor stijging van de zorgkosten’

© utah778 / Getty Images / iStock

Volgens huisarts Bernard Leenstra ontbreekt het aan transparantie bij de berekening van de nieuwe tarieven. “Vervolgens rekenen ze met een 36-urige werkweek, dat is onmogelijk voor een huisartsenpraktijk,” zegt Leenstra. De LHV gaat in overleg met InEen, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en de Bevolgen Huisartsen (DBH) over samenwerking rond het bezwaar.

Basis huisartsenzorg

Met de nu gemaakte beleidskeuzes zijn er volgens de LHV geen kostendekkende tarieven voor de basis huisartsenzorg. “De NZa moet met passende tarieven voor de basis huisartsenzorg komen. Het is dan logisch om te beginnen met het bepalen van een kostendekkend tarief voor de basiszorg. Alles wat de huisarts aanvullend doet, zou het sluitstuk van de NZa berekeningen moeten zijn, niet het uitgangspunt, zoals dat nu het geval is,” zegt de woordvoerder van de LHV.

Volgens de LHV drukken activiteiten buiten de basiszorg, zoals griep- en pneumokokkenvaccinaties de tarieven in de basiszorg. De NZa verrekening zorgt ervoor dat de huisarts deze extra activiteiten moet blijven doen om het normatieve inkomen te kunnen halen. “Je wordt uiteindelijk gekort door de activiteiten die je extra doet.”

Transparantie ontbreekt

Een tweede bezwaar van de LHV is dat de NZa rekent met een werkweek van gemiddeld 36 uur. “Terwijl hun eigen onderzoek aangeeft dat dit 46 uur zou moeten zijn. Hierdoor werkt de gemiddelde fulltime huisarts 10 uur structureel boven de norm.” Leenstra benadrukt dat alleen al de berekening met de 36-urige werkweek laat zien dat de berekening niet klopt en vindt de berekening van de NZa dan ook niet inzichtelijk. “Het is niet duidelijk hoe de NZa tot deze tarieven is gekomen, op grond van welke keuzes dat is gedaan. Is er bijvoorbeeld gekeken naar de toename van zorg in de toekomst? De NZa zegt dat ze gegevens vanwege privacy niet kunnen delen, terwijl het om geanonimiseerde gegevens gaat.”

Waardering

Het lijkt er nu volgens Leenstra op dat huisartsen niet tevreden zouden zijn met het salaris. “Maar het gaat om de waardering van ons werk die nu niet passend is. En de NZa lijkt vooral bezig te zijn met waar huisartsen ‘recht’ op hebben. Terwijl we samen zouden moeten kijken naar wat de huisartsenzorg nodig heeft in de toekomst. Want op deze manier wordt het heel lastig om jonge nieuwe huisartsen aan te trekken en nieuwe praktijken te starten.”

Beknibbelen op de huisartsenzorg zorgt volgens de LHV voor een stijging van de zorgkosten. “De huisartsenzorg is slechts vijf procent van het zorgbudget, maar zonder een goed functionerende huisartsenzorg gaat de rem eraf en nemen de kosten in de zorg overal exponentieel toe. Met deze bekostiging van de huisartsenzorg loopt de hele zorg risico’s als huisartsen niets extra’s meer kunnen of willen doen. De besparing die de NZa nu verwerkt in de tarieven voor de basiszorg loopt zo uit op een enorme kostenpost elders in de zorg en het vastlopen van de zorg.”

Bezwaar

Tijdens het kostprijsonderzoek heeft de LHV de NZa gewezen op de keuzes die werden gemaakt. “Maar het is nu niet duidelijk hoe de NZa tot deze keuze is gekomen, dat maakt de resultaten niet transparant en daar maken wij ons zorgen over.”

De LHV maakt binnen 6 weken bezwaar bij de NZa. Daarnaast richt de LHV zich op de nieuwe minister van VWS, Fleur Agema, om steun te vinden voor het pleidooi voor een sterke huisartsenzorg. Om te laten zien dat dit veel huisartsen aan het hart gaat, roept de vereniging binnenkort alle huisartsen op om een petitie te tekenen waarin de minister word gevraagd de daad bij het woord te voegen en de eerste lijn en huisartsenzorg te versterken door de nieuwe tarieven van tafel te halen.

Reacties

Naast Leenstra en de LHV reageren meerdere huisartsen ontevreden op de nieuwe NZa tarieven. Huisarts Bas van Bavel: “De tarieven gaan omlaag, maar als de inflatiecorrectie wordt meegerekend omhoog. Helaas dat al mijn leveranciers gewoon de inflatiecorrectie wel volledig toepassen. Al met al dus weer meer kosten tegen minder opbrengsten. Ik begin wel te begrijpen waarom er geen nieuwe praktijkhouders meer te vinden zijn.”

Reactie NZa

In een reactie op de vraag of de berekeningen inzichtelijk zijn, geeft de NZa aan dat zij een uitgebreide verantwoording van het kostenprijsonderzoek hebben openomen. Daarin is stapsgewijs de berekening van de tarieven te zien, aangevuld met een rekenmodel.