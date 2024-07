NZa maakt nieuwe tarieven huisartsenzorg bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op basis van kostprijsonderzoek berekend dat de kosten per behandeling in de huisartsenzorg 2,6 procent lager uitvallen. Door de indexering in 2025 stijgen de tarieven alsnog met gemiddeld 1,9 procent ten opzichte van de tarieven van 2024. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 januari 2025.

Uit het kostprijsonderzoek over 2022 concludeert de NZa dat de kosten én de opbrengsten per praktijk de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. “Dit komt door de grote ontwikkeling die de sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De huisartsenpraktijken zijn veranderd. Er werken meer huisartsen in loondienst of als waarnemer en ze werken in de praktijk samen met meer ondersteunend personeel, zoals praktijkondersteuners.”

Ingewikkelder

Hierdoor kunnen er meer patiënten worden geholpen, maar het maakt het werk van praktijkhoudende huisartsen wel ingewikkelder doordat ze een grotere praktijk runnen, merkt de toezichthouder op. Deze ontwikkeling resulteert in een stijging van de normatieve arbeidskostencomponent met 11,9 procent tot 202.476 euro (prijspeil 2025) per fte praktijkhoudend huisarts.

Om de ambities uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor de huisartsenzorg en passende zorg te realiseren, verwijst de NZa naar een structurele vergoeding van 12,93 euro per ingeschreven verzekerde vanaf 1 januari 2025. Dit moet ervoor zorgen dat huisartsen meer tijd kunnen uittrekken voor patiënten.

De toezichthouder verwijst ook naar de vorig jaar verhoogde de anw-uurtarieven en het landelijk experiment oor het verkennend gesprek. “Deze aanvullende vergoedingen maken de gewenste beweging naar passende zorg mogelijk.”