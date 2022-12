LHV stelt definitieve stemming IZA weer uit

En de beslissing daarover laat iets langer op zich wachten. Dat zegt de LHV na de vergadering van afgelopen 15 december. De stemming voor ondertekening van het IZA is verder uitgesteld naar 24 januari 2023. Het voorstel vraagt meer uitleg aan de leden.

Meer Tijd Voor De Patiënt

Op het laatste moment, vlak voor de LHV-vergadering van vorige week donderdag, liet Zorgverzekeraars Nederland weten in te gaan op de eisen aangaan de financiële voorwaarden voor Meer Tijd Voor De Patiënt. Overeenstemming over concrete invulling van de afspraken in het IZA over MTVDP was er al wel. Er is een leidraad opgesteld die inhoudelijk beschrijft wat MTVDP is en wat het voor de huisartsenpraktijken gaat betekenen. Over de prestatie, die beschrijft hoe het financieel wordt uitgewerkt in het contract, was nog geen akkoord. De zorgverzekeraars stellen wel de voorwaarde dat de afspraken alleen gelden in combinatie met een door de LHV getekend IZA.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars zeggen te geloven in MTVDP als noodzakelijke verandering voor de huisartsenzorg. In het IZA is hiervoor 220 miljoen euro vrijgemaakt, voor 17,2 miljoen patiënten. Hiermee kunnen de zorgverzekeraars het naar eigen zeggen doen.

Alle huisartsen kunnen uiterlijk 1 januari 2024 deelnemen, vanaf 1 april 2023 kan ieder kwartaal een kwart van de huisartsen starten. Huisartsen die al deelnemen aan een MTVDP-pilot kunnen daarmee doorgaan. Huisartsen die zelf al zijn begonnen, kunnen dit inbrengen in het nieuwe traject met toepassing van de leidraad. Huisartsen krijgen 100 procent van het tarief vanaf de start van MTVDP.

Huisartsen

Volgens het LVH-bestuur zijn de huidige afspraken veel beter en concreter. Het bestuur wil de leden voldoende tijd geven om uit te vinden wat het effect voor hun werk in de praktijk kan gaan zijn. Er komen in januari twee webinars met aangesloten een ledenraadpleging. Uiteindelijk moet op 24 januari het definitieve besluit vallen en weten we of de LHV het IZA gaat ondertekenen.