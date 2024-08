Lichte afname aantal vacatures in de zorg

Het aantal vacatures in de zorg is in het tweede kwartaal van 2024 licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Er zijn nu 66.400 vacatures. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eerste kwartaal waren er nog 66.900 vacatures in de zorg. Vorig jaar waren er nog 68 duizend vacatures. Dat past bij het algemene beeld van het CBS, waarin minder vacatures en meer banen in alle sectoren worden beschreven. Het aantal werklozen daalt licht.

Veel vacatures

De zorg is nog steeds een van de sectoren met de meeste vacatures. Alleen in de handel zijn er meer vacatures.

Nieuwe banen

De zorg is van alle sectoren ook een van de grootste leveranciers van het aantal nieuwe banen. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen er vijfduizend banen bij. In de zakelijke dienstverlening kwamen er zevenduizend banen bij en in het openbaar bestuur zesduizend.

Minder banen bij uitzendbranche

Bij de uitzendbureaus waren in het tweede kwartaal 8 duizend banen minder dan in het voorgaande kwartaal, een daling van 1,3 procent. In het eerste kwartaal van 2024 daalde het aantal banen in de uitzendbranche ook al, met 5 duizend.