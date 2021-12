Lies van Gennip nieuwe voorzitter Digivaardig in de zorg

Oud-directeur van Nictiz Lies van Gennip neemt het stokje over van Daniël Tijink en gaat het platform Digivaardig in de zorg leiden.

In de afgelopen zeven jaar groeide Digivaardig in de zorg onder leiding van Daniël Tijink uit tot een een platform waar elke zorgmedewerker zijn of haar digivaardigheden kan verbeteren. Vanaf 1 januari neemt Van Gennip de leiding van Tijink over.

Eer

“Ik vind het een hele eer”, zegt Van Gennip over haar aanstelling. “Een leuk detail: ik was bij die allereerste bijeenkomst eind 2014. Het onderwerp digivaardig ligt mij al lang na aan het hart.” Bij Nictiz was Van Gennip vooral bezig met de technische kant van ict in de zorg. “Maar dat niet alleen hoor. Ik was de verbinder tussen de gebruikers en de techniek.”