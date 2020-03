Limburg bespaart 22 miljoen met computermodel zwangerschapscomplicaties

In het Maastricht UMC+ is een computermodel ontwikkeld om een gedegen risico-inschatting te maken bij wie extra advies of behandeling nodig is. Het model wordt inmiddels in de hele provincie Limburg in de praktijk toegepast. De Maastrichtse onderzoekers hebben de data van ongeveer 800 zwangeren kunnen gebruiken voor hun studie.

Bijna helft minder complicaties

Het belangrijkste resultaat is een daling van bijna 45 procent van het risico op ernstige complicaties bij de eerstgeboren baby. Het gaat onder meer over zuurstoftekort of een opname op de neonatale intensive care unit, maar ook overlijden binnen zeven dagen wordt hierbij meegenomen. In absolute aantallen gaat het om 88 baby’s die dergelijk leed ieder jaar in Limburg wordt bespaard, op in totaal ongeveer 8.000 jaarlijkse geboortes. In heel Nederland zou dat in potentie gaan om bijna 2.000 baby’s, op ongeveer 170.000 jaarlijkse geboortes.

Kostenbesparing

Naast de gezondheidswinst levert de inzet van het computermodel ook een besparing op de zorgkosten op. Gemiddeld gaat het om 2.766 euro per geboorte. Omgerekend voor Limburg is dat ruim 22 miljoen euro per jaar.

Samenwerking beroepsgroepen

Een voorwaarde voor het succes van het model is een goede samenwerking tussen de beroepsgroepen, zo tekenen de onderzoekers hierbij aan. In Limburg werken alle verloskundige hulpverleners samen in het programma LOQS (Limburg Obstetric Quality System. Daarnaast moet er ook rekening te worden gehouden met regionale verschillen in bijvoorbeeld zorgaanbod en populatie.