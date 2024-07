Limburgse beroertezorg krijgt ‘diamanten’ kwaliteitsstatus

Ziekenhuizen VieCuri, Laurentius Roermond, Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+ werken samen aan de zorg bij beroerte. In 2023 werden zo’n 3000 patiënten met een beroerte – een herseninfarct of hersenbloeding – in de betrokken ziekenhuizen behandeld. “De Europese beroerteorganisatie ESO heeft deze zorg en samenwerking geanalyseerd en besloten dat deze aan de hoogste eisen voldoet, de zogenaamde ‘diamond’ kwaliteitsstatus. Een erkenning voor een jarenlange samenwerking voor een grote patiëntengroep”, zo laten de ziekenhuizen weten.

Een consultant van de European Stroke Organisation (ESO) bezocht de vier ziekenhuizen om de zorg te beoordelen en tips voor verbetering te geven. Dit gebeurde op twee gebieden. Enerzijds de acute zorg, het functioneren van de eerste opvang van patiënten die net een beroerte hebben gehad. Anderzijds de zorg op de verpleegafdelingen voor de opgenomen patiënten, die vanaf het begin al op herstel gericht moet zijn.

Het was de eerste keer dat ziekenhuizen gezamenlijk zijn beoordeeld en daarmee ook dat hun samenwerking onderdeel is van de beoordeling door de ESO.