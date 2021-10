Limburgse huisartsen tekenen protest aan tegen Wtza

Huisartsen in Limburg hebben collectief protest aangetekend tegen de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 ingaat. Zij vrezen voor de extra administratieve verplichtingen die de wet voortbrengt.

Vereniging Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, Medische Staf Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg, coöperatie huisartsen Westelijke Mijnstreek, Huisartsen Coöperatie Midden-Limburg

Oost, Huisartsen Coöperatie Weert e.o. en Coöperatie Cohesie U.A. vertegenwoordigen alle huisartsen in de provincie Limburg.

Continuïteit

Gezamenlijk hebben ze een brief gestuurd naar demissionair premier Mark Rutte over de Wtza. Leo Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatie Cohesie, zegt grote problemen te zien in het waarborgen van de continuïteit van huisartsenzorg in Limburg. “We hebben te maken met een toenemende zorgvraag en tegelijk willen minder huisartsen zich hier vestigen. Deze nieuwe wet zorgt voor onnodig veel extra administratieve verplichtingen die het niet bepaald aantrekkelijk maken voor een huisarts om zich hier te vestigen.”

Misstanden

“Natuurlijk realiseren wij ons dat deze nieuwe wetgeving niet uitsluitend van toepassing is op de huisartsenzorg”, aldus Kliphuis. “Wij draaien op voor misstanden in andere zorgsectoren. Zet de wet in voor die sectoren waar de afgelopen jaren ‘wildgroei’ is ontstaan en breng de continuïteit van huisartsenzorg niet onnodig in gevaar.”

Geen toegevoegde waard

Door de Wtza zouden de samenwerkingsverbanden van huisartsen in de regio bijvoorbeeld leiden tot een verplichte interne toezichthouder. Samen met de verplichting van het hebben van een cliëntenraad zien de huisartsen hierdoor een onnodige toename van de governance verplichtingen en lasten die op dat niveau geen toegevoegde waarde hebben.