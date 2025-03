Limburgse ziekenhuizen starten AI-alliantie

De Limburgse ziekenhuizen MUMC+, Zuyderland, VieCuri, Laurentius, Maastro Clinic en St. Jans Gasthuis stappen samen in Health AI & Data Alliantie Limburg. Hun gezamenlijke doel is om over drie jaar AI-ondersteunde zorg te bieden.

Om succesvolle en betrouwbare algoritmes voor de zorg te ontwikkelen zijn onder meer grote hoeveelheden data en beelden nodig. Door samen op te trekken hopen de Limburgse ziekenhuizen dat voor elkaar te krijgen. Ze zetten in op regionale databeschikbaarheid. Dat moet de basis vormen om AI-toepassingen te ontwikkelen, die de ziekenhuizen kunnen implementeren en bij succes van elkaar kunnen overnemen. Ook training van personeel om AI te gebruiken is een aandachtspunt binnen de alliantie.

Gezamenlijk innoveren

In 2028 willen de ziekenhuizen AI-ondersteunde zorg bieden. Ze willen dan kunstmatige intelligentie inzetten voor nauwkeurige diagnoses, administratieve lastenvermindering en gepersonaliseerde behandelplannen. “De druk op de zorg neemt toe in alle zorgorganisaties, met name door de toenemende vraag naar zorg en een toenemend tekort aan medewerkers” zegt Helen Mertens, bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+. “Daarom moeten we samenwerken en innoveren we waar dat kan. Bijvoorbeeld voor vermindering van registratielast en het gezamenlijk gebruik van onze data om de beste keuzes te maken, ook voor de individuele patiënt.” Esther Talboom, lid raad van bestuur Zuyderland, spreekt van “een stevige basis om gezamenlijk te innoveren en de potentie van AI in de zorg te omarmen”.

Data en kennis combineren

De ziekenhuizen werken samen met Brightlands, waarin diverse bedrijven, startups, (kennis)instellingen en organisaties in participeren. Walter Pijls, ceo van de Brightlands Smart Services Campus, zegt over de nieuwe alliantie: “De samenwerking binnen de Health AI & Data Alliantie Limburg onderstreept de kracht van verbinding binnen ons ecosysteem. Door data en kennis van de ziekenhuizen te combineren met de expertise van Brightlands, bouwen we aan innovatieve oplossingen die niet alleen de zorg in Limburg verbeteren, maar de regio ook profileren als koploper in de toepassing van AI in de zorg.”