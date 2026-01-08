Of de centra vrijdag ook open zijn, is nog onzeker. Bevolkingsonderzoek Nederland meldt daar donderdag later op de dag een beslissing over te nemen. Vrijdag wordt opnieuw sneeuwval verwacht. (ANP)
Locaties bevolkingsonderzoek borstkanker donderdag weer geopend
De onderzoekscentra voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn donderdag weer open. Dinsdag en woensdag waren de locaties waar vrouwen terechtkunnen voor de vroege opsporing van borstkanker wegens het winterse weer dicht.
