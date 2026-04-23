Logeerzorg in Leiden moet mantelzorgers ontlasten

Topaz Overrhyn uit Leiden start in 2026 met logeerzorg aan voor thuiswonende ouderen uit de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek.

Ouderen die veel zorg nodig hebben vanwege bijvoorbeeld dementie of een chronische lichamelijke beperking kunnen er tijdelijk verblijven voor een periode van drie tot veertien dagen. Het aanbod is bedoeld om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte of wanneer zij behoefte hebben aan rust.

Meer spreiding van logeerzorg in de regio

De uitbreiding van het aantal logeerplekken is het resultaat van een samenwerking tussen gemeenten in Zuid-Holland Noord, Transmuralis, verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Logeren was al mogelijk bij woon-zorgcentrum Noorderbrink in Alphen aan den Rijn, maar het aantal beschikbare plekken wordt nu uitgebreid.

Het initiatief maakt deel uit van het project Logeerzorg Zuid-Holland Noord (ZHN). Volgens projectleider Maarten von Bose van Transmuralis is de vraag naar deze vorm van zorg groot. “Sinds de start in 2024 hebben we al meer dan 100 unieke logés ontvangen op verschillende zorglocaties. Voor mantelzorgers is het niet alleen prettig om de zorg tijdelijk over te dragen, maar vaak ook noodzakelijk. Door hen tijdig te ontlasten, kunnen zij de zorg langer volhouden en wordt overbelasting voorkomen.”

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om niet in een verpleeghuis te worden opgenomen. Dat leidt soms tot minder bezette bedden in verpleeghuizen, maar ook voor toenemende druk op de schouders van mantelzorgers.