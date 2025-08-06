Longfonds: longpatiënten moeten te vaak wisselen van medicatie

Mensen met een longziekte moeten nog te vaak van inhalatiemedicatie wisselen, vindt het Longfonds. Uit een peiling blijkt volgens de organisatie bovendien dat mensen niet altijd uitleg krijgen bij een nieuw medicijn.

Het fonds liet in mei en juni van dit jaar ruim duizend longpatiënten een enquête invullen. Van de deelnemers moest 69 procent recent één of meer keren wisselen van medicatie, onder meer door het medicijntekort. Ruim de helft van hen kreeg naar eigen zeggen geen uitleg over het gebruik van de nieuwe medicatie.

Inhalatiemedicatie is voor longpatiënten “van levensbelang”, aldus het fonds. Het wisselen van medicijn kan extra klachten veroorzaken.

In 2023 spraken verschillende organisaties, waaronder huisartsen en apothekers, juist af dat ze het wisselen van medicatie zoveel mogelijk zouden voorkomen. Als het toch moest, zouden ze mensen goed begeleiden, legt het Longfonds uit. Het fonds wil dat apothekers nu meer doen om die afspraken na te komen. (ANP)