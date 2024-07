Looprekken en krukken voortaan uit de muur te halen bij Adrz

Ziekenhuis Adrz heeft sinds deze week een medische hulpmiddelenautomaat in de centrale hal staan in Goes.

Uit de hulpmiddelenautomaat kunnen patiënten onder meer rolstoelen, looprekken, borstkolven, douchestoelen en krukken lenen, huren of kopen. De automaat is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. “Hierdoor zijn patiënten niet langer afhankelijk van de openingstijden van de thuiszorgwinkel met als gevolg dat ze sneller weer naar huis kunnen”, aldus de Zeeuwse ziekenhuisorganisatie.