Maarten van Mierlo per 1 november nieuwe bestuurder bij Archipel

De raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Archipel heeft Maarten van Mierlo benoemd tot lid van de raad van bestuur. Na een inwerkperiode van twee maanden neemt hij op 1 november 2025 het stokje over van Eppie Fokkema.

Samen met Katinka van Boxtel (voorzitter) en Marlène Chatrou vormt hij de driehoofdige raad van bestuur (rvb). Voormalig voorzitter van de rvb Eppie Fokkema gaat eind november met pensioen.

Ronald Helder, voorzitter van de raad van toezicht van Archipel: “We zijn zeer verheugd met de komst van Maarten van Mierlo. Met zijn brede ervaring in de zorg en zijn expertise op het gebied van verandermanagement en bedrijfsvoering brengt hij waardevolle kennis en energie mee. We hebben er alle vertrouwen in dat hij, samen met Katinka en Marlène, de koers van Archipel verder zal versterken.”

Verandertrajecten

Van Mierlo brengt ervaring mee uit zowel de zorg als het bedrijfsleven. De afgelopen jaren werkte hij bij het Máxima MC, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de ziekenhuisbrede capaciteit. Daar leidde hij ook diverse verbeter- en innovatieprojecten, waaronder de ontwikkeling en implementatie van het Lean Continu Verbeterprogramma. Eerder vervulde hij leidinggevende functies bij PostNL, waar hij verantwoordelijk was voor grootschalige verandertrajecten.

Maarten van Mierlo: “Ik geloof in samen doen, leren van elkaar en bouwen aan zowel een goed vandaag als een beter morgen. Na de afgelopen twee maanden te hebben meegekeken en meegedaan, heb ik ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en samen te werken aan kwaliteit van bestaan voor onze cliënten en bewoners.”

Aandachtsgebieden

Van Mierlo is verantwoordelijk voor diverse locaties. Daarnaast omvat zijn portefeuille bedrijfsvoering, vastgoed, facilitair, Doe & Deel en innovatie. Ook is hij nauw betrokken bij het expertteam Continu Verbeteren.

Katinka van Boxtel, namens de raad van bestuur: “Met Maarten versterken we ons bestuur met waardevolle kennis en ervaring. Zijn expertise in continu verbeteren en zijn deskundigheid op implementatie en vernieuwing geeft ons extra slagkracht om samen met onze collega’s welzijn, zorg en wonen verder vorm te geven, nu en richting 2030.”

Archipel behoort tot de zorggroep Archipel, dat zijn werkgebied heeft in Eindhoven en omgeving.