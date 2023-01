Maasstad Ziekenhuis zet chatbot in om postoperatieve patiënten te begeleiden

De chatbot, Maya, is een app en het algoritme voor de bot is geschreven door Michaël Roodzant, verpleegkundig specialist Bariatrie, en Wouter Roosink, physician assistant Bariatrie. Zij zijn bekend met de vragen van bariatriepatiënten.

Patiëntendossier

Dit is als gepersonaliseerde vragenlijst verwerkt in de app, waardoor Chatbot Maya tijdens de nazorgperiode op vaste tijdstippen automatisch contact opneemt met de patiënt. Aan de hand van de door de patiënt geformuleerde antwoorden, vormt Maya een beeld van het herstel van de patiënt. Deze beeldvorming wordt automatisch verwerkt in HiX, het elektronisch patiëntendossier dat gebruikt wordt in het Maasstad Ziekenhuis.

Alert

Als uit de antwoorden van de patiënt blijkt dat het niet goed gaat met de patiënt, brengt Chatbot Maya de patiënt in contact met de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar ontvangt dan een alert in HiX en kan exact zien op welk gebied de patiënt meer ondersteuning nodig heeft.

Er wordt vervolgens telefonisch contact opgenomen met de patiënt om verder uit te vragen en advies te geven. Maya vraagt standaard altijd aan het eind van een chatgesprek of de patiënt behoefte heeft aan contact met een verpleegkundige. Bij een bevestigend antwoord, neemt de verpleegkundige contact op met de patiënt