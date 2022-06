Magentazorg stopt met traditioneel begrotingsproces

Magentazorg stopt met het traditionele begrotingsproces, waarbij de afdeling Control jaarlijks met iedere leidinggevende subbegrotingen moet opstellen. De organisatie ziet daar geen toegevoegde waarde in. In plaats daarvan zet Magentazorg in op kwartaalrapportages met prognoses voor de komende maanden.

Door de inzet van een toegankelijke Business Intelligence tool, waar reeds mee gewerkt wordt, kan iedereen op elk moment de resultaten van een bepaalde maand of kwartaal raadplegen. Deze informatie wordt aangevuld met de zogenaamde “rolling forcecast” waarbij per kwartaal een actuele prognose wordt afgegeven voor de komende vijf kwartalen. Het begrotingsproces wordt geïntegreerd in de kwartaalrapportage die hierdoor aan waarde toeneemt. Je krijgt als het ware een mini jaarrekening per kwartaal.

Dit jaar gebruikt Magentazorg als overgangsjaar waarin de vele subbegrotingen niet meer worden gemaakt. Voorbereidingen worden getroffen om bovengenoemde werkwijze in 2023 volledig te laten functioneren.

Magentazorg verleent zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Noord-Kennemerland met zorg aan huis, revalidatiezorg en verpleeghuiszorg in twaalf locaties.