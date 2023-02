Manifest om buurtinitiatieven in de langdurige zorg te redden wordt breed gesteund

Het systeem zit het bouwen van zorgzame gemeenschappen in de weg. Dat stelt Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie. Daarom initieerde hij een manifest, dat bewindslieden Connie Helder, Hugo de Jonge en Karien van Gennip oproept om meer ruimte te creëren voor buurtinitiatieven. Het manifest kan op veel support rekenen.

Het manifest is inmiddels door 64 partijen ondertekend. Naast diverse hoogleraren wordt het manifest door Jos de Blok (Buurtzorg), Inge Borghuis (Amstelring), Nardo van der Meer (Catharina Ziekenhuis), Wouter Bos (Menzis), Jet Bussemaker (RVS), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Hugo Borst en Carin Gaemers (Scherp op Ouderenzorg) gesteund.

Rode loper

Vilans-bestuurder Mirella Minkman is ook één van de ondertekenaars van het manifest dat ministers Helder, Van Gennip en De Jonge oproept om de rode loper uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig regels aan te passen. “Want zelfs initiatieven die zich al jaren hebben bewezen in zowel financiële als materiële zin, worden niet structureel gefinancierd of kunnen niet opschalen”, aldus Canoy. Hij noemt het frustrerend en schadelijk voor hulpvragers.

Canoy nam het initiatief omdat het volgens hem nu tijd is om door te pakken. Er kan veel, concludeert de hoogleraar. “Maar dan moeten de goede initiatieven wel support krijgen wanneer ze (onbedoelde) systeembarrières ervaren”, aldus Vilans. Daarbij gaat het niet alleen om de zorg maar ook om wonen en sociale zekerheid. Vilans bracht in samenwerking met Nederland Zorgt voor Elkaar al vele burgerinitiatieven en barrières in beeld.