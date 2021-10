Manifest voor integrale aanpak Hoofdzaken

Om met een hersen- en/of psychische aandoening langer in goede gezondheid te leven, bepleit de Hersenstichting MIND en ZOnMW in samenwerking met NWO en LSH/Health Holland, in het Manifest Hoofdzaken, voor het bevorderen van betere samenwerking tussen disciplines, alsook met patiënten en naasten, zorgprofessionals en kennisinstellingen.

Hersen- en psychische aandoeningen hebben een grote impact op het leven van patiënten. De zorgkosten hiervoor bedragen jaarlijks ruim 25 miljard euro. Dat is meer dan een kwart van alle zorgkosten in Nederland. Hoofdzaken is een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening.

Samenwerking

Hoofdzaken wil hersen- en psychische aandoeningen beter begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk genezen. Om deze doelen te bereiken, richt de samenwerking zich via het Manifest op: Betere preventie en meer effectieve behandelmethoden voor de patiënt door patiënten en mensen in hun naaste omgeving te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Het bundelen van bestaande en nieuwe kennis over de aandoeningen door het stimuleren van onderzoek. En tot slot het ontwikkelen van nieuwe technieken voor precisiegeneeskunde en leefstijlinterventies.

Lancering

Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagochtend 30 september aanwezig bij de lancering van het Manifest Hoofdzaken in De Remise in Den Haag, meld NWO.