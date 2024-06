Mantelzorger in verpleeghuis zorgt niet voor minder werkdruk

Door structurele personeelstekorten nemen familieleden steeds meer taken van zorgprofessionals over. Toch leidt de inzet van familie in het verpleeghuis niet tot minder werkdruk, ervaart 56 procent van de ondervraagden in een enquête onder vierhonderd verzorgenden en verpleegkundigen door Investico , Trouw en De Groene Amsterdammer in samenwerking met beroepsvereniging voor zorgpersoneel V&VN.

“Ook mantelzorgers vragen tijd, zijn vaak overbelast en in het ongunstigste geval krijg je ontspoorde zorg”, vat een van hen samen. Daarnaast heeft zes op de tien verpleeghuismedewerkers ‘een paar keer per jaar’ ongewenste situaties met mantelzorgers meegemaakt, zoals agressie, intimidatie of verbaal geweld. Zestien procent zegt dat dat enkele keren per maand gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanvaringen met boze familieleden of een ‘agressieve manier van communicatie’.

Toch vindt ruim zestig procent de inzet van meer mantelzorgers een goed idee om de groeiende, structurele personeelstekorten op te lossen. Op voorwaarde dat er goede afspraken komen over de taken van mantelzorgers. (ANP)