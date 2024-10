Mantelzorgers houden zorg voor naaste met dementie geen jaar vol

© PIKSEL / Getty Images / iStock

In ongeveer 70 procent van de gevallen zijn de mantelzorgers vrouw. Van de vrouwen die mantelzorg voor iemand met dementie combineren met een baan voelt 13 procent zich zeer zwaar belast of overbelast, tegenover 8 procent van de mannen in deze situatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met Alzheimer Nederland, AmsterdamUMC en Hogeschool Inholland.

Combineren valt zwaar

Van de vrouwelijke mantelzorgers denkt 31 procent de zorg korter dan een jaar nog te kunnen volhouden. Onder mannelijke mantelzorgers is dit 21 procent. Vrouwen vinden het iets vaker dan mannen moeilijk om de mantelzorg met andere dagelijkse activiteiten te combineren, zoals de zorg voor het eigen gezin of een baan. Het gaat daarbij om 16 procent van de vrouwelijke mantelzorgers tegenover 13 procent van de mannelijke mantelzorgers.

Levenspartners

In totaal zijn er in Nederland ongeveer 800.000 mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. In de meeste gevallen zijn zij de levenspartner of een volwassen kind van de persoon met dementie.

Ruim twee derde van de mantelzorgers van mensen met dementie is een vrouw. Vrouwelijke mantelzorgers geven gemiddeld 67 uur per week mantelzorg aan een partner met dementie, tegenover 59 uur per week bij de mannelijke mantelzorgers in zo’n situatie. Mannen zorgen relatief vaak voor een levenspartner met dementie. Dit hangt samen met het feit dat mannen minder kans lopen om dementie te krijgen dan vrouwen.

Onder druk

Ondanks dat veel mantelzorgers, die zorgen voor mensen met dementie, voldoening halen uit de zorg voor hun naaste, is het ook vaak zwaar. Uit de nieuwste editie van het Nationaal Mantelzorgonderzoek bleek dat mantelzorgers onder toenemende druk staan.