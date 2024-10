Mantelzorgers staan onder toenemende druk

Het aantal van 53 procent van de respondenten dat zeven dagen per week voor hun naasten zorgt, betekent een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Van hen geeft 55 procent aan hiermee door te willen gaan. In deze groep maakt 76 procent zich wel eens zorgen over hun eigen gezondheid door het uitvoeren van mantelzorgtaken. Bovendien ervaart 68 procent schuldgevoelens wanneer ze niet in staat zijn om zorg te verlenen.

Zorgopties

In het onderzoek bleek ook dat 43 procent van de mantelzorgers zegt dat hun dierbaren niet op de hoogte zijn van beschikbare zorgopties en voorzieningen voor de toekomst. Daarbij heeft 44 procent nog geen gesprek gevoerd over toekomstige zorgbehoeften. Van deze groep denkt 28 procent dat het nog niet nodig is, terwijl 38 procent ervan uitgaat dat ze dit regelen als de situatie zich voordoet. Bijna tweederde (62 procent) van de mantelzorgers weet niet of hun zorgverzekeraar een vergoeding biedt voor vervangende mantelzorg in het aanvullende pakket.

Personeelstekorten

Het onderzoek is uitgevoerd door Senior Service en SeniorWeb. Deze wijzen op problemen die worden veroorzaakt in de thuiszorg. Het merendeel (84 procent) van de mantelzorgers hecht veel waarde aan een vast gezicht in de zorg, wat vertrouwen en continuïteit biedt. Door de huidige personeelstekorten is dit echter vaak niet te garanderen. Dit leidt ertoe dat 30 procent van de mantelzorgers die thuiszorg heeft aangevraagd, deze niet heeft ontvangen, vaak door een tekort aan personeel.

Digitalisering

De digitalisering in de zorg biedt zowel kansen als uitdagingen voor mantelzorgers. Een grote meerderheid (78 procent) maakt gebruik van mobiele apparaten voor hun zorgtaken, waarbij 83 procent digitaal contact onderhoudt met zorgverleners zoals huisartsen en thuiszorg. Bijna 70 procent regelt medische afspraken via digitale kanalen. Hoewel 28 procent van de respondenten ervaart dat digitalisering hun taken vergemakkelijkt, brengt het ook obstakels met zich mee. Zo worstelt bijna een derde met het inloggen via de DigiD van hun zorgvrager, vindt een kwart het lastig om de juiste informatie te vinden, en ervaart 20 procent moeilijkheden bij het leggen van contact met zorgverleners. Deze digitale hindernissen leiden ertoe dat een overgrote meerderheid (78 procent) van de mantelzorgers de voorkeur geeft aan telefonische ondersteuning bij problemen met digitale processen.