Franciscus biedt passende zorg met mantelzorgparticipatie

In Franciscus is op bijna alle verpleegafdelingen mantelzorgparticipatie mogelijk. Mantelzorgers krijgen daarbij een actievere rol tijdens de ziekenhuisopname van een patiënt.

Volgens geriater Nicky Lam is het niet meer van deze tijd dat een mantelzorger, die voor de ziekenhuisopname intensief betrokken was bij de zorg, zijn dierbare alleen ziet tijdens het bezoekuur. “Samen met de mantelzorgers kun je echt passende zorg bieden.”

Afstemmen en afspraken

Het participeren in de zorg tijdens de opname is een mogelijkheid waarvoor gekozen kan worden, maar kan alleen als zowel patiënt als mantelzorger dat een fijn idee vinden. Het kan ook zo zijn dat een naaste het juist fijn vindt om de zorg even uit handen te geven, om zelf even tot rust te komen.

Tijdens het eerste gesprek met de verpleegkundige bij de opname kunnen patiënten en mantelzorgers aangeven waar hun behoefte ligt. Het moet daarbij voor de patiënt, de naasten en het zorgteam duidelijk zijn wat de behoeften en wensen zijn, en wat haalbaar is.

Vertrouwd persoon

Door de inzet van mantelzorgers kan een patiënt zich meer op zijn of haar gemak voelen en daardoor volledig de aandacht besteden aan het herstel.

Daarbij kunnen mantelzorgers onder begeleiding van de verpleegkundige alvast oefenen met de nieuwe situatie, zodat de zij hun zorg in de thuissituatie met meer vertrouwen kunnen voortzetten.