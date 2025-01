Grote verschillen tussen gemeenten in waardering mantelzorg

In verschillende gemeenten, waaronder Drimmelen, Alkmaar, Nijmegen en Zoetermeer, ontvangen mantelzorgers een financiële waardering van 200 euro. In andere gemeenten moeten mantelzorgers het doen met een bloemetje of een eenvoudige activiteit.

De gegevens, verzameld door Goed Verblijven via gemeentelijke websites, telefonische navraag en contact met mantelzorgorganisaties, tonen aan dat het mantelzorgcompliment sterk afhankelijk is van waar je woont.

Limburg en Noord-Brabant meest royaal, Groningen en Friesland blijven achter

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in Limburg en Noord-Brabant gemiddeld het gulst zijn, met veel waarderingen tussen de 150 en 200 euro. In Groningen en Friesland bestaan de complimenten vaak uit cadeaubonnen van beperkte waarde of alleen activiteiten, zonder financiële steun.

Bijzonder creatieve initiatieven springen ook in het oog. In Noordoostpolder zet men bijvoorbeeld in op trainingen en emotionele ondersteuning, terwijl Texel mantelzorgers keuzevrijheid biedt met lokale cadeaus of uitjes.