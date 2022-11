Mantelzorgers voor dementerenden in instellingen maken meer uren

Mensen die zorgen voor een naaste met dementie die in een zorginstelling woont, doen dat steeds meer uren per week. Waar deze mantelzorgers in 2020 gemiddeld 11 uur in de week zorgden voor iemand met dementie in een zorginstelling, is dat in 2022 opgelopen tot gemiddeld 16 uur. Ook geeft een groter deel van deze mantelzorgers aan dat het combineren van de zorg met werk of andere activiteiten problematischer is, stelt onderzoeksinstituut Nivel op de Dag van de Mantelzorg op basis van de Dementiemonitor 2022.