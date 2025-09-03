Skipr

MantelzorgNL wil waardering faciliteren met een lintje

,

Iedereen kan vanaf vandaag een ‘Mantellintje’ bestellen bij MantelzorgNL. Met de lintjes wil de vereniging mantelzorgers erkenning geven.

Uit nieuw onderzoek van MantelzorgNL blijkt dat 40 procent van de mantelzorgers zich niet gezien of gewaardeerd voelt door de eigen omgeving. In Nederland zorgen ruim 5 miljoen mensen voor een naaste, vaak naast werk of studie. “Een lintje opspelden is een klein gebaar, maar voor mantelzorgers een groot verschil”, aldus MantelzorgNL. 

Het hoogtepunt van de campagne is op de Dag van de Mantelzorg, 10 november 2025, wanneer in het hele land Mantellintjes worden uitgereikt door gemeenten, organisaties, werkgevers, familie en vrienden.

Zonder winstoogmerk

Het lintje kost 1,75 euro en wordt tegen kostprijs en zonder winstoogmerk geleverd. De lintjes worden pas geleverd rond 10 november.  

Ouderenzorg

