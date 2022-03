Mariëlle Bartholomeus: ‘Tekort Bernhoven is lager dan 20 miljoen euro’

Bartholomeus was tot 1 september 2020 medisch directeur bij Bernhoven. Ze loodste het ziekenhuis in Uden door de coronacrisis, die Bernhoven zwaar raakte, en kreeg daarvoor de onderscheiding Topvrouw van het Jaar 2020. “Ik geloof nog heilig in de ingeslagen weg van ‘zinnige zorg’. Al spreek ik liever over passende zorg. Dit kunnen we volgens mij alleen domeinoverstijgend goed doen. Dat vraagt om een stelselwijziging op termijn. Hierbij moeten we als bestuurders van zorginstellingen ook goed samen optrekken met de verzekeraars.”

Bernhoven

Over de huidige financiële problemen bij Bernhoven wil ze niet al te veel kwijt. “Ik snap dat Bernhoven nu een hot item is, maar ik weet niets van wat er na 1 september 2020 speelde. Daarvoor deden de algemeen directeur, de interim-financieel directeur en de zorginkoper de onderhandelingen met zorgverzekeraars.” Bovendien kent ze het KPMG-rapport niet, dat interim-bestuurder Hans Feenstra heeft laten opstellen.

Arbeidsproductiviteit medisch specialisten

Klopt het dat de arbeidsproductiviteit van de medisch specialisten bij Bernhoven door zinnige zorg fors is gedaald? “De arbeidsproductiviteit was in mijn tijd een discussiepunt. Er waren grote verschillen tussen vakgroepen. Bij de ene vakgroep stond een fte gelijk aan 3,5 werkdagen, bij andere 4 tot 5 dagen. Dat wilden we gelijktrekken en dat is ook gelukt. 4,5 dag is 1 fte, waarbij de meeste vakgroepen 1/5 dag administratief dagdeel hadden.”

Coronacrisis en kostenreductie

Is de coronacrisis de oorzaak van de financiële problemen bij Bernhoven? “Tijdens de coronacrisis hebben we reguliere zorg helemaal afgeschaald. Alleen de bevallingen gingen nog door. Ik heb die afschaling met de verpleegkundigen georganiseerd. De artsen waren volgend. Naar de afspraken over het afbouwen van kosten voor zinnige zorg hebben we helemaal niet gekeken. Daar kwamen we door de coronacrisis helemaal niet aan toe. We konden alleen nog wat doen aan beeldbellen.”

20 miljoen euro tekort?

Het aangekondigde ontslag van 120 mensen heeft Bartholomeus verbaasd. “Dat aantal kan ik niet plaatsen. Dat was in 2019 niet aan de orde. Dat we in 2020 te veel mensen in ondersteuning hadden was wel een gegeven. Maar dat er 20 miljoen euro uit het ziekenhuis moet, dat kan ik me niet voorstellen. Dat kan niet. Dat bedrag moet lager zijn. De overcapaciteit waar ik over ging, medisch specialisten en paramedici, was zeer beperkt. Capaciteit afbouwen was niet makkelijk. Zeker niet bij kleinere vakgroepen waar je moest waken voor de dienstbelasting.”

Podcast Bernhoven

Ook oud-Bernhoven-bestuurder Peter Bennemeer en CZ plaatsten eerder vraagtekens bij het bedrag van 20 miljoen euro. CZ-directeur Joël Gijzen schatte het tekort in de podcast Voorzorg over Bernhoven op 16 februari eerder op 15 miljoen euro. Op geruchten als zou een nieuw epd onderdeel van de 20 miljoen vormen, reageerde een woordvoerder van Bernhoven destijds per mail: “De 20 miljoen is gebaseerd op de financiële ontwikkeling van de laatste jaren, dit is exclusief een epd. Uitgaande dat de 20 miljoen niet alleen focus heeft op het terugbrengen van de kosten maar ook uitgaat van opbrengsten optimalisatie. Waarbij er ruimte wordt gecreëerd om te investeren daar waar nodig.”

Lees ook op Zorgvisie: Rivas wil domeinoverstijgende meerjarencontract voor passende zorg

———-

Congres Dag van de Zorginkoop

Zorgvisie organiseert op 23 maart de Dag van de Zorginkoop. Topsprekers als Sjaak Wijma (voorzitter Zorginstituut), Hans van Noorden (directeur zorginkoop VGZ) en Michiel van Rozendaal (bestuurder Rivas) zetten uiteen wat ‘passende zorg’ betekent voor de zorginkoop.