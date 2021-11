Rivas-topvrouw Bartholomeus: ‘We werken nog te veel op onze eigen eilandjes’

Na anderhalf jaar coronacrisis is de zorg toe aan wederopbouw en een blik op de toekomst. Zorgnetwerken hebben die toekomst, stelt Rivas-bestuurder Mariëlle Bartholomeus, maar er moet nog veel gebeuren. “We werken nog teveel op onze eigen eilandjes”, zegt ze in Skipr Quarterly.

Haar optreden in het epicentrum van de eerste coronagolf leverde Bartholomeus de titel Topvrouw Nederland 2020 op. Als medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven in Uden, zag zij van dichtbij hoe de zorg bijna van de ene op de andere dag volledig op zijn kop stond. “Het overkwam ons”, vertelt Bartholomeus. “Een virus. Ja, griep is ook een virus, dachten we nog even, maar dat was maar kort gedacht.”

Zinnige zorg

In januari 2021 stapte Batrholomeus over naar Rivas Zorggroep, waar ze met Michiel van Roozendaal de raad van bestuur vormt. De zorgorganisatie bestaat uit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, zeventien verpleeg- en verzorgingshuizen en wijkverpleging in deze regio. Netwerkzorg en zinnige zorg zijn hier het adagium. Ook de inhaalzorg na corona zou dit moeten zijn.

De vraag wat zinnige zorg is, kan moeilijke discussies opleveren. “Komen tot verandering is het moeilijkst met mensen die zeggen: ‘Ik heb het altijd zo gedaan.’ Wat dan vaak helpt is met elkaar om tafel te gaan, vragen te stellen en de dialoog aan te gaan”, zegt Bartholomeus. “Maar je moet ook goed bedenken wat je van mensen vraagt. Je moet artsen niet vragen om zelf een businesscase te ontwikkelen. Je moet ze de data aanreiken en ze ondersteunen. En je moet niet aan zinnige zorg willen doen vanuit een bezuinigingsgedachte.”

Niet alles zelf doen

Rivas bouwt al enige jaren aan netwerkzorg.“We zijn nu nog een ketenorganisatie”, tekent Bartholomeus hierbij aan. “We moeten de slag maken naar een netwerkorganisatie, maar daar spelen enorm veel meer belangen bij. We werken in de zorg nog teveel op onze eigen eilandjes, terwijl we meer moeten samenwerken. Je moet niet alles zelf willen doen. Je acute as in het ziekenhuis moet je behouden, maar van andere dingen moet je je echt afvragen: moet dit allemaal in dit lokale ziekenhuis?”

Durven kiezen

Haar optreden aan het begin van de coronapandemie leverde haar de titel ‘Topvrouw Nederland 2020’ op.“Ik was vooral verbaasd dat ik genomineerd was”, zegt ze hierover. “Dat er een aparte prijs voor vrouwen nodig is, zegt ook wel wat; het blijkt nog steeds nodig te zijn. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Als er kinderen komen ga je als vrouw minder werken. We leggen voor onszelf ook de lat heel hoog, willen alles doen. Maar je moet durven kiezen. Ik was zelf pas op latere leeftijd ingeloot voor de studie geneeskunde, had intussen een baan en een appartementje. Toch ben ik weer terug naar school gegaan. Daarvoor moest ik veel opgegeven, maar het heeft me ook veel gebracht. Doe echt wat je leuk vindt en maak keuzes.”

