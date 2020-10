‘Topvrouw 2020’ versterkt raad van bestuur Rivas

Bartholomeus is momenteel werkzaam als neuroloog in ziekenhuis Bernhoven in Uden. Zij heeft de afgelopen jaren verschillende medische- en directiefuncties vervuld bij Bernhoven en was tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Dit najaar werd ze verkozen tot Topvrouw 2020. Volgens de jury onder leiding van Jet Bussemaker toont zij leiderschap door mensen vertrouwen te geven.

Ketensamenwerking

Rivas verwacht dat Bartholomeus met haar ervaring bij Bernhoven en de Health Innovation School de zorggroep verder zal kunnen helpen met innovaties en kwaliteitsvraagstukken en bij het verder optimaliseren van ketensamenwerking. “Rivas Zorggroep is een prachtige netwerkorganisatie waar de kernwaarden echt geleefd worden”, zegt Bartholomeus over Rivas Zorggroep, die ze met name kent vanwege de voorlopersrol op het gebied van Zinnige Zorg.

De raad van toezicht laat bij monde van voorzitter Martin Bontje weten dat Bartholomeus “goed in staat zal zijn om de verbinding te maken tussen de vraag van onze cliënten enerzijds en de efficiënte organisatie van de zorg anderzijds”.

Rivas levert als ketenzorgorganisatie, medisch specialistische zorg, langdurige zorg en wijkverpleging in regio Gorinchem en omstreken.