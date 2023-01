Marry Versluis verkozen tot zorgmedeweker van het jaar

De eerste titel ‘Zorgmedewerker van het jaar’ gaat naar Marry Versluis. De prijs werd uitgereikt door community Eva (EO) en het Leger des Heils. Ondanks dat Versluis zelf ziek is, werkt zij door als oncologieverpleegkundige in het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht. Versluis wordt geprezen om haar positiviteit en tomeloze inzet.