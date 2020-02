Op 1 maart legt Martin Groesz zijn bestuurstaken bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) neer. Hij werkte sinds 2014 in de geboortezorg en heeft zich de laatste jaren in verschillende rollen ingezet voor de KNOV en de verloskundigen. Vanaf november 2018 was hij lid van het bestuur van de KNOV.