Masturberende arts voor een jaar geschorst

Een plastisch chirurg die zichzelf bevredigde in een videoconsult met een patiënte heeft een lagere straf gekregen. Het Centraal Tuchtcollege geeft hem de maximale schorsing van een jaar. Een lagere tuchtrechter had hem vorig jaar juist uit het register van zorgmedewerkers verwijderd, waardoor hij niet meer in de zorg mocht werken. De man ging daartegen in beroep.

Volgens de centrale tuchtrechters was het “een te zware maatregel” om de man uit het zorgregister te schrappen. Het was “een eenmalige gebeurtenis”, de kans op herhaling is “niet groot” en de zaak heeft grote gevolgen gehad voor de man, oordeelt het tuchtcollege.

Videogesprek

De arts had in mei 2022 een ooglidcorrectie uitgevoerd bij de vrouw. Na een week mochten de hechtingen eruit. De vrouw werd ongerust over hoe haar oog eruitzag. Het ene oog was dikker dan het andere en ze was bang dat ze blind zou worden. Ze vroeg via WhatsApp advies aan de man, waarna hij een videogesprek startte. Hij lag op bed in een hotelkamer en draaide zijn telefoon naar zijn blote geslachtsdeel. De vrouw hing meteen op.

Na herhaald aandringen van de arts volgde later die avond een tweede videogesprek, waarbij de man zich weer bevredigde. “Hij laat blote huid rond de navelstreek zien, maakt masturberende bewegingen in de liesstreek, maakt kreunende geluiden en zijn antwoorden op de vragen van patiënte zijn weinig inhoudelijk, fragmentarisch en incoherent”, stelt het tuchtcollege. De vrouw nam de beelden op als bewijs.

Taakstraf

De arts ontkende eerst dat hij iets fout had gedaan, maar gaf dat na twee jaar toch toe. De man is niet alleen bestraft door de tuchtrechter, maar ook door de rechter. Hij kreeg een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook moest hij een schadevergoeding van 500 euro betalen. (ANP)