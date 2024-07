Maximale celstraf voor mishandelingen zorgboerderij Wedde

De rechtbank in Groningen heeft donderdag de maximale celstraf van vijf jaar en vier maanden opgelegd aan twee voormalige leidinggevenden van een zorgboerderij in het Groningse Wedde voor het mishandelen van tien cliënten.

Daarnaast krijgen Paul W. (63) en Michel K. (37) een beroepsverbod van tien jaar en vier maanden. Beide mannen moesten direct naar de cel. De schorsing van hun voorlopige hechtenis is opgeheven.

Op de zorgboerderij Aurora Borealis woonden zeer kwetsbare bewoners die ernstig geestelijk en lichamelijk beperkt waren. De cliënten werden lichamelijk en geestelijk mishandeld en vernederd, stelt de rechtbank in het vonnis. “In totaal tien bewoners hebben geleden onder een afschuwelijk regime, en dat op een plek waar zij zich bij uitstek veilig hadden moeten voelen: hun thuis.” Het geheel wekte volgens de rechtbank “een sadistische indruk”.

Vorig jaar kwamen de misstanden op de zorgboerderij in de openbaarheid, via het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. De zorgboerderij werd daarna snel gesloten. Het handelen van de verdachten heeft een schok in de maatschappij teweeggebracht, stelt de rechtbank. “Gedurende het proces hebben de verdachten geen enkele vorm van passende reflectie op hun daden getoond. De rechtbank neemt dit de verdachten zeer kwalijk.”

De straf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM deed ook onderzoek naar negen personeelsleden. Vier van hen moeten zich op een nog onbekende datum verantwoorden tijdens een hoorzitting waarbij het OM zelf een straf kan opleggen. (ANP)