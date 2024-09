MBO college Hilversum en Vivum Zorggroep vervolgen samenwerking

MBO College Hilversum en Vivium Zorggroep hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de groeiende tekorten in de zorgsector aan te pakken. Zij gaan zich gezamenlijk richten op het ontwikkelen van opleidings- en begeleidingsprogramma’s voor studenten.

De partijen willen zowel de instroom van nieuwe zorgmedewerkers vergroten en het behoud van bestaande medewerkers te stimuleren. De overeenkomst, die een looptijd van twee jaar heeft, is een voortzetting van de eerdere samenwerking binnen het Regionaal Investeringsfonds ‘Tekort in de zorg is onze zorg’.

Ontwikkelen

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het LLO-programma (Leven Lang Ontwikkelen) van MBO College Hilversum, waarmee zorgprofessionals worden opgeleid binnen de organisatiestructuren van Vivium Zorggroep. Daarnaast wordt er waar nodig maatwerk geleverd om tegemoet te komen aan de specifieke opleidingsbehoeften van zorgmedewerkers in de regio.

Versterken zorgsector

“Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een sterkere en veerkrachtigere zorgsector op te bouwen,” zegt Jeroen Ankersmit, voorzitter Directie van MBO College Hilversum. “Samen kunnen we een verschil maken en zorgen voor meer aandacht voor de zorgprofessionals van vandaag én morgen.”

Marco Wisse, Directeur van Vivium Zorggroep (klantgroep GRZ), voegt toe: “Door samen te werken met MBO College Hilversum willen we niet alleen de instroom van nieuwe zorgmedewerkers vergroten, maar ook de kwaliteit van de zorg verbeteren door voortdurende professionele ontwikkeling.”