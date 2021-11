Mbo-school op terrein ziekenhuis Nij Smellinghe

Voorzitter van de raad van bestuur van Nij Smellinghe, Bert Kleinlugtenbeld, en bestuurder Alice Muller van ROC Friese Poort hebben donderdag een huurcontract getekend voor de bouw van een mbo-school op het terrein van het ziekenhuis in Drachten. Het is de bedoeling dat daar studenten worden opgeleid voor de zorgsector.

Beide organisaties werken samen aan nieuwe onderwijsconcepten die beter aansluiten bij de praktijk en het veranderende zorglandschap. “Wij zijn bijzonder trots dat we binnen een relatief korte tijd ons gezamenlijk plan weten te concretiseren met de start van de bouw. Een jaar na de ondertekening van de intentieverklaring gaat de schop al in de grond en vanaf september 2022 wordt er lesgegeven op deze schoollocatie”, aldus Kleinlugtenbeld.

Snel handelen

“Het is nodig om snel te handelen, want op deze manier kunnen we de groeiende vraag naar goed opgeleid personeel aanpakken.” De locatie richt zich op volwassenenonderwijs Zorg en Welzijn. Dit zijn met name studenten die door een groeiende vraag naar medewerkers in de zorg zich laten om- en/of bijscholen.

Bij de start gaan ruim 600 studenten lessen volgen op deze locatie. Nij Smellinghe gaat het huidige ziekenhuisgebouw verder uitbouwen om de schoollocatie te realiseren.