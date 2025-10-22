Meander Medisch Centrum haalt Da Vinci 5 naar Nederland

Meander Medisch Centrum in Amersfoort is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat beschikt over de nieuwste generatie operatierobot: de Da Vinci 5. Daarmee zet het ziekenhuis een belangrijke stap in de toepassing van robotchirurgie binnen de maag- en darmchirurgie, gynaecologie en urologie.

Volgens chirurg prof. dr. Ivo Broeders, een van de twee hoogleraren robotchirurgie in Meander, luidt de komst van de Da Vinci 5 een nieuw tijdperk in voor de Nederlandse chirurgie. “Met deze nieuwste generatie operatierobots zetten we een baanbrekende stap, vooral door de toepassing van artificial intelligence binnen de robotchirurgie”, aldus Broeders.

De Da Vinci 5, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Intuitive, beschikt over 10.000 keer meer rekenkracht dan zijn voorganger. De robot maakt gebruik van wereldwijde data van vergelijkbare operaties, waardoor de kwaliteit, snelheid en veiligheid van ingrepen toeneemt. Meander heeft twee exemplaren aangeschaft, wat een verdubbeling van de capaciteit betekent. Het ziekenhuis werkt al sinds 2011 met Da Vinci-robots.

Volwaardige kennispartner

De vorige versie, die sinds 2019 in gebruik is, bood vooral technische voordelen zoals het verkleinen van de trilbeweging van de menselijke hand. Met de nieuwe generatie verandert de rol van de robot fundamenteel. “Robotchirurgie ontwikkelt zich hiermee van een technisch hulpmiddel tot een volwaardige kennispartner aan de operatietafel”, zegt prof. dr. Esther Consten, chirurg in Meander en de eerste vrouwelijke hoogleraar robotchirurgie in Nederland. “We kunnen niet wachten om nieuwe chirurgen op te leiden in deze techniek.”

Broeders, die in 2000 robotchirurgie in Nederland introduceerde, ziet de Da Vinci 5 als een slimme partner in de operatiekamer. “Het systeem blinkt niet alleen technisch uit, maar denkt dankzij AI ook actief mee”, zegt hij.

Vergelijking met operaties wereldwijd

Voor patiënten betekent de komst van de Da Vinci 5 een verbetering in de kwaliteit van zorg. De robot vergelijkt operaties met soortgelijke ingrepen wereldwijd en geeft chirurgen inzicht in wat goed ging en wat beter kan. Deze informatie wordt anoniem gedeeld en is niet te herleiden tot individuele personen. Elke toekomstige operatie kan op basis van deze data worden aangepast en geoptimaliseerd.

Naast de AI-functionaliteit is ook de techniek van de robot sterk verbeterd. Zo meet het systeem tijdens een operatie de weerstand van het weefsel, waardoor de chirurg direct weet hoeveel kracht nodig is. Dit voorkomt onnodige schade aan het lichaam van de patiënt. De komende maanden worden de Da Vinci 5-robots in Meander getest en klaargemaakt voor gebruik. Ze zullen worden ingezet bij operaties zoals darmkanker, middenrifbreuken, bekkenbodemchirurgie en prostaatoperaties.