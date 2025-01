Medewerkers logeerden in Zuyderland vanwege verwachte sneeuwval

Een aantal zorgmedewerkers is na hun dienst op woensdag blijven slapen in het Zuyderland ziekenhuis in Limburg zodat zij niet gehinderd worden door het winterse weer. Dat meldt een woordvoerder. Ze nemen “het zekere voor het onzekere” om donderdagochtend weer op tijd te kunnen beginnen, nu er veel sneeuw op komst is.

Het begon woensdagavond al met sneeuwen in de provincie, maar de avond verliep relatief rustig in het ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp kwamen enkele patiënten binnen die van de weg waren geraakt of waren uitgegleden. Een persoon heeft een gebroken pols. Hoe de rest van de nacht zou verlopen, was ‘onzeker’. Volgens de woordvoerder zijn mensen vaak voorzichtiger op het moment dat de sneeuw valt en gebeuren de meeste ongelukken pas als de dooi inzet.

Code oranje

In Limburg en Noord-Brabant geldt vanaf donderdagochtend 06.00 uur code oranje en dit duurt tot donderdagmiddag 12.00 uur. In Limburg is sinds 22.00 uur code geel van kracht, in Noord-Brabant is dit vanaf 03.00 uur het geval. Om niet gehinderd te worden door het winterse weer, heeft een aantal medewerkers daarom besloten een nachtje in het ziekenhuis te logeren. (ANP)