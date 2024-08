Medewerkers ziekenhuizen minder vaak, maar langer ziek

Het ziekteverzuim onder medewerkers in ziekenhuizen is in het tweede kwartaal opnieuw gedaald. Ziekenhuismedewerkers die ziek zijn, blijven daarentegen wel langer thuis. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van Vernet.

Medewerkers in ziekenhuizen verzuimen minder vaak dan een jaar geleden. Het kortdurend verzuim neemt steeds verder af, meldt de Stichting Arbeidsmarkt Zorg (StAZ), die de rapportage van Vernet mede financiert. “Niet alleen in de ziekenhuizen, maar zorgbreed is deze dalende trend zichtbaar.”

Het verzuimpercentage kwam in deze periode uit op 7,80. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar (7,94), maar ook ten opzichte van twee jaar geleden (8,06). Ook de meldingsfrequentie ligt lager dan een jaar geleden. Deze daling is te zien in het kortdurende verzuim van 1 tot en met 14 dagen.

Het langdurige verzuim blijft daarentegen stijgen, ziet StAZ. Er is een stijging te zien in het extra langdurende verzuim van 366 tot en met 730 dagen.