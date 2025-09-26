Medicijnheffingen leiden tot slechtste scenario, zegt EU-branche

“Heffingen verhogen de kosten, verstoren toeleveringsketens en verhinderen dat patiënten levensreddende behandelingen krijgen”, stelt directeur-generaal Nathalie Moll van de EFPIA.

Onderhandelingen

De Europese Unie en de Verenigde Staten hadden eerder afgesproken dat voor Europese farmaceutische producten een importheffing van 15 procent geldt. Het is nog onduidelijk welk tarief geneesmiddelen uit de EU opgelegd krijgen. “Ze zouden nu de gesprekken moeten voortzetten over hoe de EU haar steun voor de kosten van wereldwijd onderzoek en ontwikkeling kan verbeteren op een manier die patiënten in de EU en de VS niet schaadt”, zegt Moll over de onderhandelingen.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Harris meldt volgens persbureau Reuters dat de heffing voor Europese geneesmiddelen op 15 procent blijft. “Ik wil benadrukken dat de gezamenlijke verklaring van de EU en de VS van 21 augustus volstrekt duidelijk maakte dat eventuele nieuwe tarieven die de VS aankondigen op geneesmiddelen, beperkt zouden blijven tot maximaal 15 procent voor farmaceutische producten die door de EU worden geëxporteerd.” Hij stelt daarbij wel dat Ierland en andere EU-lidstaten de gevolgen van de aankondiging gaan bestuderen.

De nieuwe heffing op merk- of gepatenteerde farmaceutische producten moet op 1 oktober ingaan, meldde Trump eerder vrijdag. De maatregel geldt voor alle import, behalve als een bedrijf al een fabriek in de VS aan het bouwen is. (ANP)