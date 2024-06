Medicijntekort zorgt voor schrijnende situaties bij zwangeren

Gynaecologen en ziekenhuisapothekers hebben grote zorgen over de toenemende medicijntekorten. Het zorgt voor schrijnende situaties bij zwangeren die kampen met bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of ernstige misselijkheid. Het zou kunnen leiden tot vroeggeboortes en in het uiterste geval tot het afbreken van een zwangerschap. Dat meldt RTL Nieuws.