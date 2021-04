Mediq krijgt nieuwe financiering

Dit meldt de leverancier van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen op haar website. Hierin staat tevens dat Advent International, een van de grootste internationale private equity-investeerders, Mediq blijft ondersteunen in het realiseren van haar groeiambities.

Overnames Mediq

De afgelopen twee jaar versterkte Mediq haar Europese voetafdruk door de overnames van onder andere Replant 4 Care in Hongarije, H&R Healthcare in het Verenigd Koninkrijk, het Noorse Puls AS en vorige maand Medirum AB in Zweden. In Nederland is Mediq van plan om Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek over te nemen. Hiermee wordt het Benelux-team versterkt met ongeveer 400 medewerkers. Ook maakt de onderneming naar eigen zeggen goede voortgang met de transformatie naar leverancier van oplossingen en diensten voor de gezondheidszorg. ‘De samenwerking met Advent is van grote waarde gebleken. We zijn trots op deze nieuwe blijk van vertrouwen van deze hoogwaardige investeerder’, zegt Christian Wojczewski, CEO van Mediq.

Blij met samenwerking

Ook Advent International is blij met de samenwerking: “Mediq presteert goed en slaagt er uitstekend in om zich te versterken als onderneming die zorginstellingen en zorgprofessionals ondersteunt in het bieden van de best mogelijke zorg en patiënten in zelfmanagement bij chronische ziekten. Mediq wil helpen om uitdagingen rond de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg het hoofd te bieden en is goed gepositioneerd om hieraan bij te dragen”, aldus Tom Allen, algemeen directeur van Advent International.