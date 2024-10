Medirisk: trend dure claims zet door

Het aantal zorginstellingen dat met dure claims te maken krijgt, blijft stijgen. Dit concludeert Medirisk in de nieuwe Medirisk Focus 2024. Om meer grip op kostenclaims te krijgen, lanceert de medisch aansprakelijkheidsverzekeraar een financieel dashboard.

Net als vorig jaar, ziet Medirisk ook dit jaar het aantal dure medische claims – boven de zevenhonderdduizend euro – verder toenemen. Het aantal zorginstellingen dat de afgelopen jaren te maken kreeg met zo’n claim komt uit op 42 procent. Vorig jaar was dat nog 30 procent aldus Medirisk.

Aanzienlijk risico

Ook zijn de gemiddelde kosten van een openstaande claim dit jaar hoger dan honderdduizend euro. “Dit alles heeft tot gevolg dat de financiële risico’s voor zorginstellingen aanzienlijk zijn geworden”, aldus de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Uit de data-analyse van Medirisk blijkt dat de kostenontwikkeling vooral plaatsvindt bij uitkeringen voor verlies van arbeidsvermogen bij patiënten. “Enkele jaren geleden stegen de uitgaven vooral vanwege vergoeding van huishoudelijke hulp en verzorging.”

Dashboard

Om meer inzicht en grip op de kosten te krijgen, heeft Medirisk met haar aangesloten leden in de cure en care een dashboard ontwikkeld dat is toegespitst op het risicoprofiel van individuele zorginstellingen. Het dashboard gaat in op toekomstige aansprakelijkheidskosten, het eigen risico van de eigen organisatie ten opzichte van andere instellingen, de financiële gevolgen van verschillende keuzes en de kenmerken van individuele claims.