Maasstad Ziekenhuis sluit 2024 af met positief resultaat

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft 2024 afgesloten met een positief financieel resultaat van 11,2 miljoen euro. Dat is beter dan het begrote resultaat (10,3 miljoen).

Dat resultaat is behaald door een focus op kostenbesparing, processen verbeteren en zorg efficiënter maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, aldus het ziekenhuis.

Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis: “Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis goede stappen gezet om de financiële positie te versterken. Daar ben ik trots op. We zijn nog niet helemaal op het punt waar we willen zijn, maar de voortgang die we boeken geeft vertrouwen.”

Vorig jaar is verder gebouwd aan waardegedreven zorg. Met zorgverzekeraars werd het waardegedreven zorgcontract 3.0 afgesloten, waarin kwaliteit, toegankelijkheid en patiëntwaarde vooropstaan in plaats van bekostiging per behandeling. Initiatieven zoals Samen Beslissen, waarbij patiënt en zorgprofessional samen bekijken welke behandeling het best bij de patiënt past, zijn verder ingebed in de zorg.

Belangrijk speerpunt in 2024 was AI. “Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn snellere en nauwkeurigere diagnostiek via beeldanalyse en het verminderen van administratieve lasten, zoals het automatisch uitwerken van consultverslagen. De tijd die hiermee wordt bespaard, komt ten goede aan de directe zorg voor patiënten en helpt de werkdruk voor zorgprofessionals te verlagen.”