Medische staf zet bestuurder Galjee op zijspoor

Het vertrek van Michel Galjee, bestuursvoorzitter van Gelre ziekenhuizen, is te wijten aan onvrede onder medische specialisten over zijn toekomstplannen. Met name het mogelijke verdwijnen van de spoedeisende hulp (SEH) en intensive care (IC) uit Zutphen viel niet goed bij de medisch specialisten. Dat meldt de Stentor.

Vorige week maakte Gelre ziekenhuizen bekend dat Galjee per 1 mei vertrekt als bestuursvoorzitter. Waarna de bestuursvoorzitter zelf liet weten zich te richten op een nieuwe fase in zijn leven, omdat hij de leeftijd van 65 jaar naderde. Maar volgens de Stentor is er meer aan de hand.

SEH weg uit Zutphen

Medisch specialisten zijn ontevreden over de aanpak van de raad van bestuur van het zogenoemde ‘locatieprofielenonderzoek’. Gelre ziekenhuizen, met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn, onderzoekt welke zorg het waar blijft aanbieden. Met name de vestiging in Zutphen lijkt daarbij de dupe te worden. Galjee zei in de Stentor afgelopen jaar niet uit te sluiten dat de SEH of de IC uit Zutphen zou verdwijnen.

Onvrede over communicatie

“In het laatste half jaar is onvrede ontstaan bij de medische staf”, bevestigt Sandra Mulder namens de raad van toezicht schriftelijk op vragen van de Stentor. “Dit ging niet zozeer over de inhoud van het gevoerde beleid van de raad van bestuur, maar meer over de communicatie en de procesgang.”

Onafhankelijk onderzoek

De onvrede in de medische staf is het afgelopen half jaar ontstaan. Vervolgens heeft de raad van toezicht in overleg met de medische staf en de raad van bestuur opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te starten, verklaart Mulder. “De raad van toezicht, de raad van bestuur en het bestuur medische staf zijn inmiddels in gesprek over de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Uiteraard worden ook de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundig adviesraad hierbij betrokken.”

Opvolger is nog niet bekend

Galjee treedt formeel per 1 mei terug als voorzitter van de raad van bestuur. Gelre ziekenhuizen beraadt zich nog op de opvolger van Galjee. Edwin Maalderink en Elza den Hertog, beiden lid van de raad van bestuur, nemen vanaf 1 mei voorlopig de voorzitterstaken van Galjee waar.

Meer duidelijkheid in zomer

Het vertrek van Galjee heeft volgens Mulder geen gevolgen voor het onderzoek dat Gelre doet naar de toekomst van de ziekenhuizen. Dat onderzoek zou afgelopen december afgerond worden, maar werd door het oplaaien van het coronavirus op een lager pitje gezet. Tegen de zomer verwacht Mulder dat Gelre daar meer duidelijkheid over kan geven. “We vinden het van groot belang om snel duidelijkheid te geven aan onze patiënten, medewerkers en partners in de regio over de toekomst van onze medisch-specialistische zorg.”